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Татьяна Голикова: в России наступает сложный период из-за подъема заболеваемости COVID-19

Вероника Полынина
1 час назад

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила о начале сложного периода в России из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщает ТАСС.

Голикова: в России наступает сложный период из-за подъема заболеваемости COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас снова наступает сложный период. У нас подъем заболеваемости. Я хочу попросить вас быть аккуратными, соблюдать все ограничительные меры, беречь себя и своих близких», - сказала Голикова на заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере.

Ранее в четверг, 30 сентября, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что последние три недели на фоне сезонного подъема ОРВИ наблюдается подъем заболеваемости COVID-19. По словам главного санитарного врача, темп прироста больных за неделю составил 8,8%. Она также отметила, что 97% всех регистрируемых в РФ случаев коронавируса приходится на штамм «дельта».

Раскрыто истинное происхождение коронавируса

В России за последние сутки выявлено 23 888 новых случаев COVID-19, умерли 867 человек. В Москве зафиксировано 3 998 новых заболевших.

Общество,Анна Попова,Татьяна Голикова,Роспотребнадзор,ИТАР-ТАСС,
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