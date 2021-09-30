Голикова: в России наступает сложный период из-за подъема заболеваемости COVID-19

«Сейчас снова наступает сложный период. У нас подъем заболеваемости. Я хочу попросить вас быть аккуратными, соблюдать все ограничительные меры, беречь себя и своих близких», - сказала Голикова на заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере.