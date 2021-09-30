В Псковской области могут ввести локдаун

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предупредил о возможности введения локдауна в регионе в течение нескольких недель. Об этом он сообщил на заседании регионального оперштаба, пишет РБК со ссылкой на «Псковское агентство информации».

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Глава региона подчеркнул, что в ближайшие 10 дней необходимо предпринять все возможные меры по снижению темпов роста заболеваемости, чтобы не столкнуться с этой необходимостью. В настоящее время в ряде образовательных организаций учеников переводят на дистанционное обучение.

«Мы в числе трех регионов, которые вызывают особую тревогу. Мы приграничный регион, сложности создает и это. Мы долго и предметно обсуждали меры, которые необходимо принять», - сказал Ведерников.

К такому формату прибегнут в Пскове и Псковском районе, Великолукском районе и Великих Луках, а также в некоторых райцентрах - Дедовичах, Стругах Красных, Порхове, Острове, Опочке, Себеже, Бежаницах, Усвятах, Невеле и Новосокольниках.

Кроме того, с 4 октября во всей области вводится обязательная самоизоляция для лиц старше 65 лет. Пожилые граждане смогут покидать дом только в случае, если им необходимо обратиться за медицинской помощью, выгулять животных, вынести мусор, а также с целью визита домой к членам семьи.

Ранее в ряде других российских регионов ввели или продлили действие ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Так, для посещения заведений общественного питания, массовых мероприятий и некоторых предприятий из сферы услуг в Белгородской, Пензенской, Самарской, Ульяновской областях, а также в Пермском крае и Удмуртии местным жителям необходимо будет предъявить QR-код или сертификат о вакцинации.