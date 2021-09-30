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Новые правила выезда для детей и главы вместо губернаторов: грядущие изменения законодательства

Елена Прошина
29 минут назад

МВД подготовило изменения в законодательство относительно правил выезда детей за границу. Об этом и других грядущих изменениях законов читайте в подборке «Рамблера».

Новые правила выезда для детей и главы вместо губернаторов: грядущие изменения законодательства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Выезд детей за границу

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По заявлению одного из родителей выезд ребенка за границу может быть ограничен. Планируется нормативно закрепить этот вопрос, чтобы защитить интересы детей, рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.

«По заявлению гражданина, который заявляет о том, что он не разрешает выезжать с другим родителем, сам родитель сможет выезжать с этим ребенком для того, чтобы можно было и отдохнуть, и полечиться, и так далее», — сказала она «РИА Новости». При возникновении вопросов они будут решаться в судебном порядке.

Налогообложение физических лиц

Минфин рассматривает ряд изменений в этой области. В закон предлагается внести 12 корректировок. В частности, удаленных сотрудников российских компаний, живущих за рубежом, могут заставить платить НДФЛ. Кроме того, выплату налогов с выигрышей в букмекерских конторах планируется возложить на самих букмекеров (сейчас так происходит только с суммами более 15 тыс. рублей). Также предполагается расширить число претендентов на стандартный и социальный налоговые вычеты, обязать АСВ передавать в ФНС информацию о выплаченных процентах по вкладам в случае ликвидации банка, а ПФР — о владельцах маткапитала.

Минфин также предложил скорректировать порядок учета расходов при продаже семьями с детьми недвижимости, приобретенной с господдержкой. Он будет производиться пропорционально доле каждого члена семьи в собственности на жилое помещение.

Реформа системы управления в регионах

Законопроект о региональной власти предлагает ряд изменений в существующую систему. В частности, он позволяет главам регионов избираться более двух раз подряд, что на данный момент запрещено, а также устанавливает точный срок их полномочий — пять лет (сейчас решение об этом принимает каждый регион, но срок не может превышать пяти лет). Также там уточняется процедура досрочного увольнения местного руководителя по утрате доверия. Если сейчас для этого нужно формальное основание в виде выявленных фактов коррупции, то по новому закону основанием становится сама утрата доверия. Также предлагается унифицировать терминологию — всех руководителей региона называть главами (сейчас наряду с этим наименованием используются слова «губернатор» и «президент»), а региональный орган исполнительной власти — правительством.

Запрет на судимых таксистов

В сентябре в Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается запретить лицам, судимым за тяжкие преступления, работать таксистами. В пояснительной записке говорится, что речь о судимостях за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, преступления против общественной безопасности, преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, преступления против мира и безопасности человечества». Водители, в том числе уже работающие, должны будут предоставить работодателю справку об отсутствии судимости.

Защита нематериального культурного наследия

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в федеральное законодательство нужно внести изменения, направленные на защиту нематериального культурного наследия.

«Без поддержки со стороны государства этот самый глубинный, самый сокровенный пласт отечественной культуры, а вместе с ним и наша идентичность, могут быть размыты и даже утрачены», — заявила она, выступая на форуме «Историко-культурное наследие России» в Ярославле.

Общество,Валентина Казакова,Валентина Матвиенко,Федеральная налоговая служба,Пенсионный фонд РФ,Совет Федерации,Госдума,Минфин,МВД,РИА Новости,
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