Васильева объяснила причину разрыва отношений с ФБК

Глава так называемого Альянса врачей Анастасия Васильева объяснила, почему разочаровалась в руководителях Фонда борьбы с коррупцией и попросила не ассоциировать ее движение с ФБК.
По словам Васильевой, многие не поверили в искренность ее поста в Facebook о разрыве отношений с ФБК. Однако, добавила Васильева, она лично приняла соответствующее решение, а позже его поддержали все члены организации.
«Прежде всего потому, что «Альянс врачей» был создан, чтобы помогать. И мы работаем и тратим свои силы не на войну с государством, а на помощь нашей стране и всем вам – людям, которые в ней живут. Да, нам оказывали финансовую, медийную и юридическую поддержку, но тем самым нас втянули в политику. Мы, сами того не понимая, стали пешками в чужой игре», – заявила Васильева в видео на своем канале на YouTube.
Она добавила, что в первую очередь хочет помогать медицинским работникам. «Я и моя команда однозначно ставим на первое место медицину, а политикой есть кому заниматься», – добавила Васильева.
Говоря о будущем организации, она отметила, что намерена продолжать помогать медицинским работникам. «И будем не воевать с государством, а направим все силы на помощь людям», – заключила Васильева.
Напомним, в середине сентября глава так называемого Альянса врачей заявила о разочаровании в руководителях Фонда борьбы с коррупцией и попросила впредь не ассоциировать ее и альянс с ФБК. Тогда многие не поверили в искренность поста Васильевой и предположили, что ее аккаунт был взломан, либо сам пост написан под давлением. Между тем пресс-секретарь Васильевой подтвердил, что аккаунт не был взломан и пост написан лично главой альянса.
Ранее на этой неделе российские следователи возбудили уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом в отношении Алексея Навального, Леонида Волкова и Ивана Жданова. Также дело об участии в экстремистском сообществе возбуждено против Любови Соболь, Георгия Албурова, Руслана Шаведдинова, Вячеслава Гимади, Павла Зеленского и Рустема Мулюкова.