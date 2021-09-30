Васильева объяснила причину разрыва отношений с ФБК

Глава так называемого Альянса врачей Анастасия Васильева объяснила, почему разочаровалась в руководителях Фонда борьбы с коррупцией и попросила не ассоциировать ее движение с ФБК.

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По словам Васильевой, многие не поверили в искренность ее поста в Facebook о разрыве отношений с ФБК. Однако, добавила Васильева, она лично приняла соответствующее решение, а позже его поддержали все члены организации.

«Прежде всего потому, что «Альянс врачей» был создан, чтобы помогать. И мы работаем и тратим свои силы не на войну с государством, а на помощь нашей стране и всем вам – людям, которые в ней живут. Да, нам оказывали финансовую, медийную и юридическую поддержку, но тем самым нас втянули в политику. Мы, сами того не понимая, стали пешками в чужой игре», – заявила Васильева в видео на своем канале на YouTube.

Она добавила, что в первую очередь хочет помогать медицинским работникам. «Я и моя команда однозначно ставим на первое место медицину, а политикой есть кому заниматься», – добавила Васильева.

Говоря о будущем организации, она отметила, что намерена продолжать помогать медицинским работникам. «И будем не воевать с государством, а направим все силы на помощь людям», – заключила Васильева.