Еще один регион России введет QR-коды

В Самарской области с 11 октября от посетителей некоторых заведений начнут требовать QR-коды, подтверждающие вакцинацию, перенесенный COVID-19 или отрицательный анализ на коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление губернатора региона Дмитрия Азарова.

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QR-коды потребуются для посещения фитнес-центров, театров, кинотеатров, цирков и концертных залов.

По данным «АиФ-Самара», с 4 октября главы самарских муниципалитетов рассмотрят целесообразность перевода на дистанционное обучение школьников с шестого по десятый класс.

«Поручил коллегам также провести встречу с представителями заведений общепита и выработать дополнительные меры. Сейчас их работа ограничена с 21:00 до 06:00, если заняты более 50 процентов посадочных мест», - сообщил губернатор.

27 сентября Азаров сообщил, что ситуация с коронавирусом в регионе «крайне тревожная», и поручил разработать план действий на ближайшие недели.

Руководитель регионального Роспотребнадзора Светлана Архипова рассказывала, что заболеваемость коронавирусом в области выросла на 14 процентов к прошлой неделе. Больше всего заболевших среди людей 15-17, 18-29 и 30-49 лет. Случаев ОРВИ в регионе на прошлой неделе выявили в два раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.

22 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об интенсивном - на 6,8 процента - росте заболеваемости коронавирусом в 36 российских регионах.