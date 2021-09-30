Песков: непривитым жить будет менее удобно

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, никаких решений по введению ограничений для непривитых от коронавируса на федеральном уровне пока не принималось, однако специфика пандемии такова, что жить им будет «менее удобно». Об этом пишет ТАСС.

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«Очевидно, так или иначе будет вести дело к тому - я говорю здесь про все страны мира вкупе - будет вести дело к тому, что непривитым жить будет менее удобно, чем привитым. Это реальность, с которой мы сталкиваемся», - констатировал он.

С 18 января в России проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. На прививку могут записаться все желающие россияне, в том числе через портал Госуслуг. Вакцинация бесплатна.

Официальный представитель Кремля отметил, что, несмотря на создание всех необходимых условий, уровень вакцинации в России по-прежнему недостаточный.

«Действительно, некоторые граждане по-прежнему до сих пор не приняли решение сделать прививку. Это плохо. Наверное, нам нужно более активно продолжать разъяснять, что единственное, что спасает жизнь, это прививка. Наверное, нужно более активно это делать», - отметил Песков.

При этом Дмитрий Песков подчеркнул, что президент России неоднократно «говорил о том, что прививки носят добровольный, необязательный характер».