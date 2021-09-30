Эксперт: гиды не виновны в трагедиях на Эльбрусе

«Я гид с 30 летним стажем и выскажу мое личное частное мнение как гида. Очень жаль погибших. Это трагедия. Она произошла не с нашей компанией и не с нашими гидами и клиентами. Но такая трагедия могла быть с любой группой, которая совершала бы восхождение на Эльбрус. С любой в такой ситуации. С любой компанией, организующей восхождения. Не только на Эльбрус, но и на Казбек, Белуху, на Камчатке, Гималаях и в любых других горах. Много факторов соединилось в одном месте. Это было несчастным случаем. За летние месяцы на гору взошло примерно 20 тыс. человек. С гидами и без них. При любой погоде. Но в такую погоду не попадала ни одна группа», — написал он на своей странице в Facebook.