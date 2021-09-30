Эксперт: гиды не виновны в трагедиях на Эльбрусе

Российский альпинист, спортивный тренер, президент российского «Клуб 7 вершин» Александр Абрамов объяснил, почему не считает гидов на Эльбрусе виноватыми в гибели пяти человек из их группы.
Сам Абрамов десятикратно поднимался на Эверест, два раза выполнил программу «Семь вершин».
«Я гид с 30 летним стажем и выскажу мое личное частное мнение как гида. Очень жаль погибших. Это трагедия. Она произошла не с нашей компанией и не с нашими гидами и клиентами. Но такая трагедия могла быть с любой группой, которая совершала бы восхождение на Эльбрус. С любой в такой ситуации. С любой компанией, организующей восхождения. Не только на Эльбрус, но и на Казбек, Белуху, на Камчатке, Гималаях и в любых других горах. Много факторов соединилось в одном месте. Это было несчастным случаем. За летние месяцы на гору взошло примерно 20 тыс. человек. С гидами и без них. При любой погоде. Но в такую погоду не попадала ни одна группа», — написал он на своей странице в Facebook.
Далее он в своей публикации указал на юридические тонкости вопроса и прокомментировал обвинения в адрес организатора и гида.
Абрамов считает, что компания предоставила людям все, что указывалось в контакте. Речь шла о транспорте, питании, проживании, гидах.
При этом он добавил, что в настоящее время отсутствуют документы, которые на законодательном уровне регулировали бы число гидов на количество клиентов.
«Про квалификацию гидов их коллега сообщил следующее: «В России до сих пор отсутствует определение качества гида. Принят закон об инструкторах-проводниках. Там указывается, что у гида должно быть обучение и удостоверение. Закон был принят в апреле этого года. Но закон и подзаконные акты еще не разработаны», — написал Абрамов.