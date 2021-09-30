Феминизм и чайлдфри предложили приравнять к экстремизму

Комиссия по защите детей от деструктивного влияния контента при Роскомнадзоре предложила уравнять ЛГБТ, радикальный феминизм и чайлдфри с экстремизмом. Об этом заявил глава комиссии Андрей Цыганов на координационном заседании Родительской палаты, сообщает ТАСС.

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«Всевозможные ЛГБТ-идеологии, радикальный феминизм, все эти фурри (движение поклонников образов антропоморфных животных с чертами человека – прим. ред.), чайлдфри — их, конечно, надо признавать хотя бы экстремизмом, экстремистской идеологией для того, чтобы развязать руки нашим правоприменителям — Роскомнадзору и так далее», – цитирует его слова ТАСС.

Координационное заседание Родительской палаты прошло 29 сентября в Москве при участии более 200 делегатов – депутатов Госдумы, членов Совфеда, представителей общественных организаций и других. По итогам встречи участники примут резолюцию с предложениями властям о мерах в сфере защиты с семьи и демографии.

Напомним, что ранее в России уже призывали запретить радикальный феминизм, чайлдфри и сексуальное просвещение – в мае 2021 года с такой инициативой выступила член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева.

Тогда чиновница предложила создать аналитический отдел для борьбы с деструктивным контентом, а сам перечень расширить, признав деструктивными материалами пропаганду ЛГБТ, радикального феминизма, сексуальное просвещение, пропаганду ранних сексуальных отношений и популяризацию абортов.