Отец расстрелявшего сослуживцев Шамсутдинова обвинил в гибели срочников на Урале военных

«Это стало настоящей трагедией. И мне понятно, что это стало следствием дедовщины в части. Но увидите сами, что за смерти этих ребят никто из офицеров отвечать не будет. Будет точно так же, как в ситуации с моим сыном. Ведь он не просто так взял в руки оружие. Его до этого довели. И никто из офицеров за это не ответил. Я опасаюсь, что в этой ситуации также никто из руководства части ее не понесет», — пояснил он.