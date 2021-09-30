Отец расстрелявшего сослуживцев Шамсутдинова обвинил в гибели срочников на Урале военных

Отец срочника Рамиля Шамсутдинова из Тюмени, которого осудили за массовый расстрел военнослужащих, Салим Шамсутдинов полагает, что солдаты, погибшие в Свердловской области, умерли по причине недосмотра офицеров военной части 93401 ЗАТО Свободный. Об этом он сказал в беседе с URA.RU. Шамсутдинов-старший предположил, что ими были допущены неуставные отношения в части, что и вызвало трагедии.
«Это стало настоящей трагедией. И мне понятно, что это стало следствием дедовщины в части. Но увидите сами, что за смерти этих ребят никто из офицеров отвечать не будет. Будет точно так же, как в ситуации с моим сыном. Ведь он не просто так взял в руки оружие. Его до этого довели. И никто из офицеров за это не ответил. Я опасаюсь, что в этой ситуации также никто из руководства части ее не понесет», — пояснил он.
Ранее сообщалось, что в воинской части 93401 ЗАТО Свободный Свердловской области за два дня умерли два солдата-срочника — Иван Катлинских из Тюменской области и Михаил Пащчук из Пензенской области. Это произошло 28 и 29 сентября соответственно.
Военный юрист «Комитета солдатских матерей России» Александр Латынин сообщил изданию URA.RU, что в этой воинской части могут иметь место неуставные отношения. Также там возможно не оказывается психологическая помощь солдатам, предположил эксперт.