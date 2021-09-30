В порядок выезда несовершеннолетних за рубеж внесут изменения

Валентина Казакова, начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ, заявила, что в закон о выезде несовершеннолетних лиц за рубеж внесут изменения. Об этом пишут РИА Новости.

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По ее словам, законодательство в этой области требует обновления. Планируется нормативно закрепить то, что по заявлению одного из родителей выезд ребенка с территории России будет ограничен. Возникающие по этому поводу вопросы будут решаться в судебном порядке, заявила Казакова на пресс-конференции.

С 12 июня 2019 года вступило в силу постановление правительства России, в соответствии с которым заявление о несогласии на выезд несовершеннолетних лиц за пределы страны необходимо подавать в МВД России, а не в пограничные органы ФСБ.