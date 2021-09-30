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В порядок выезда несовершеннолетних за рубеж внесут изменения

Елена Прошина
48 минут назад

Валентина Казакова, начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ, заявила, что в закон о выезде несовершеннолетних лиц за рубеж внесут изменения. Об этом пишут РИА Новости.

В порядок выезда несовершеннолетних за рубеж внесут изменения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, законодательство в этой области требует обновления. Планируется нормативно закрепить то, что по заявлению одного из родителей выезд ребенка с территории России будет ограничен. Возникающие по этому поводу вопросы будут решаться в судебном порядке, заявила Казакова на пресс-конференции.

С 12 июня 2019 года вступило в силу постановление правительства России, в соответствии с которым заявление о несогласии на выезд несовершеннолетних лиц за пределы страны необходимо подавать в МВД России, а не в пограничные органы ФСБ.

Также вступил в силу порядок подачи, рассмотрения и ведения учета заявлений о несогласии на выезд за рубеж гражданина РФ, не достигшего совершеннолетнего возраста. Прием и учет таких заявлений будут реализовывать подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД на региональном и районном уровнях по месту жительства одного из родителей. Такими же полномочиями будут обладать дипломатические представительства и консульские учреждениями России.

Общество,Валентина Казакова,ФСБ,МВД,Правительство РФ,РИА Новости,
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