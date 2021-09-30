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ВОЗ назвала Россию примером для подражания в борьбе с курением и алкоголем

News.ruиещё 1
1 час назад

Россия является примером для подражания в комплексном подходе по борьбе с табакокурением и алкоголизмом. Об этом заявил в интервью газете «Известия» глава европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и борьбе с ними доктор Кремлин Викрамасингхе.

ВОЗ отметила успех России в борьбе с курением и алкоголем
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, употребление табака и алкоголя в РФ остаётся лидирующей проблемой, однако здесь наблюдаются значительные улучшения.

Когда мы говорим о комплексном подходе в борьбе с табакокурением и алкоголем, мы приводим Российскую Федерацию в качестве примера для подражания, — отметил представитель ВОЗ.

По его словам, данные свидетельствуют, что действия российских властей в сфере антиалкогольной политики привели к серьёзному уменьшению числа активных потребителей. Достичь этого удалось благодаря запрету на производство кустарных пивных напитков, повышению цен и ограничению доступности алкоголя, в том числе ночью.

Викрамасингхе выразил надежду, что пример России распространится на все страны Евросоюза.

Ранее россиянам рассказали, как не набрать вес при употреблении алкоголя.
Общество,В мире,ВОЗ,ЕС,газета "Известия",
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