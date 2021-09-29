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Контрольные заменят всероссийскими проверочными работами

Елена Прошина
18 минут назад

Глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что вместо региональных и муниципальных контрольных в школах будут проводить всероссийские проверочные работы, сообщает ТАСС.

Контрольные заменят всероссийскими проверочными работами
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам Сергея Кравцова, ВПР позволит без дополнительных затрат времени и сил оценить качество усвоенных знаний учеников и сократит количество контрольных и проверочных работ в школах. Кроме того, принятые образовательные программы оптимизируют деятельность педагогов.

«Все методики одобрены и утверждены, школы могут работать по ним. Таким образом, мы создаем единое образовательное пространство и освобождаем учителей от ненужной бумажной работы», — приводятся в материале слова Кравцова.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Рособрнадзору совместно с Минпросвещения страны и региональными властями сократить число контрольных и проверочных работ в школах, представив предложения по оптимизации нагрузки и выполнению домашних заданий в учебных заведениях полного и продленного дня.

Всероссийские проверочные работы представляют из себя итоговые контрольные. ВПР проводят по завершении обучения в каждом классе. Ученики сдают отдельные предметы для оценки их уровня знаний с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов.

Общество,Сергей Кравцов,Владимир Путин,Рособрнадзор,ИТАР-ТАСС,
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