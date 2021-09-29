Дополнительная издевка: дочери Папановой предложили работу уборщицы

Актерам, которых увольняют из Тетра имени Ермоловой, в том числе дочери народного артиста СССР Анатолия Папанова, Елене Папановой, предлагали вакансию уборщицы, но они отказались, пишет News.ru.
Как рассказала изданию Папанова, ей сообщили, что она будет уволена завтра, 30 сентября. При этом причин увольнения художественный руководитель театра Олег Меньшиков ей лично так и не объяснил. Она добавила, что о денежной компенсации, которую должны выплатить увольняемым артистам, тоже ничего не известно. Вместе с Папановой работы лишатся более 20 актеров.
По информации издания, некоторым артистам, в том числе Папановой, в отделе кадров театра предложили вакансии уборщиц с соответствующими ставками.
«Это выглядело как дополнительная издевка. Разумеется, все отказались», — сказала изданию актриса Василиса Пьявко, которая пока остается в театре.
Ранее стало известно о предстоящем увольнении около 20 артистов Тетра имени Ермоловой. Уволенные написали коллективное письмо главе Союза театральных деятелей Александру Калягину, а затем президенту России Владимиру Путину, где изложили свою версию происходящего в театре. Они также потребовали увольнения художественного руководителя Олега Меньшикова.
В свою очередь в Театре Ермоловой сообщили, что под сокращение попали актеры, не задействованные в постановках. Среди них нет народных и заслуженных артистов, а также актеров предпенсионного возраста. Увольняемые в ответ сообщили, что Меньшиков намеренно не задействовал их в спектаклях.
Они рассказали о высоких гонорарах художественного руководителя, его пристрастии к алкоголю и других, по их мнению, нарушениях в театре. В свою очередь в театре пообещали подать в суд на артистов за клевету.