Дополнительная издевка: дочери Папановой предложили работу уборщицы

Актерам, которых увольняют из Тетра имени Ермоловой, в том числе дочери народного артиста СССР Анатолия Папанова, Елене Папановой, предлагали вакансию уборщицы, но они отказались, пишет News.ru.

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Как рассказала изданию Папанова, ей сообщили, что она будет уволена завтра, 30 сентября. При этом причин увольнения художественный руководитель театра Олег Меньшиков ей лично так и не объяснил. Она добавила, что о денежной компенсации, которую должны выплатить увольняемым артистам, тоже ничего не известно. Вместе с Папановой работы лишатся более 20 актеров.

По информации издания, некоторым артистам, в том числе Папановой, в отделе кадров театра предложили вакансии уборщиц с соответствующими ставками.

«Это выглядело как дополнительная издевка. Разумеется, все отказались», — сказала изданию актриса Василиса Пьявко, которая пока остается в театре.

Ранее стало известно о предстоящем увольнении около 20 артистов Тетра имени Ермоловой. Уволенные написали коллективное письмо главе Союза театральных деятелей Александру Калягину, а затем президенту России Владимиру Путину, где изложили свою версию происходящего в театре. Они также потребовали увольнения художественного руководителя Олега Меньшикова.

В свою очередь в Театре Ермоловой сообщили, что под сокращение попали актеры, не задействованные в постановках. Среди них нет народных и заслуженных артистов, а также актеров предпенсионного возраста. Увольняемые в ответ сообщили, что Меньшиков намеренно не задействовал их в спектаклях.