Врач назвал новые симптомы коронавирусной инфекции

«Клетки, покрывающие кишечник, имеют рецепторы к коронавирусу. Хотя рецептор к коронавирусу на энтероцитах расположен не очень плотно, зато самих этих клеток очень много, и когда вирус их поражает, симптомы выражены ярче», - пояснил Болибок.