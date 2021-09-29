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Врач назвал новые симптомы коронавирусной инфекции

Вероника Полынина
45 минут назад

Симптоматика COVID-19 постоянно меняется, в настоящее время новыми распространенными симптомами заболевания являются насморк и нарушения работы желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказал «Газете.ру» врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

«В основном стали попадать к врачу с насморком, но без потери вкуса и обоняния - это новое наблюдение», - заявил Болибок.

По словам специалиста, стартовая картина COVID-19 стала напоминать ротавирусную инфекцию. Он объяснил это свойство нового штамма патофизиологией – вирус гораздо легче и быстрее распространяется по организму.

«Клетки, покрывающие кишечник, имеют рецепторы к коронавирусу. Хотя рецептор к коронавирусу на энтероцитах расположен не очень плотно, зато самих этих клеток очень много, и когда вирус их поражает, симптомы выражены ярче», - пояснил Болибок.

Ранее вирусолог Сергей Нетесов рассказал «Радиоточке НСН», что потеря обоняния и вкуса, которые раньше считались явными симптомами COVID-19, в настоящее время проявляются не так часто. По словам вирусолога, одними из самых распространенных симптомов дельта-штамма стали диарея и тошнота.

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