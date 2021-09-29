Цензура и пиратство: за что обещали заблокировать YouTube в России

Роскомнадзор пообещал заблокировать YouTube в России, если сервис не снимет все ограничения с YouTube-каналов RT DE и Der Fehlende Part, принадлежащих российскому СМИ Russia Today. Об этом и других эпизодах «войны» с видеохостингом в России читайте в подборке «Рамблера».

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RT

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Об удалении без возможности восстановления двух немецких каналов редакции российского телеканала на сервисе YouTube главред RT Маргарита Симоньян сообщила вечером 28 сентября. Она назвала происходящее «настоящей медийной войной, объявленной государством Германия государству Россия» и призвала российские власти ввести ограничения на работу в стране немецких СМИ, а также принять санкции против самого YouTube.

Компания Google, которой принадлежит YouTube, заявила, что причиной удаления каналов стала публикация ложной информации о коронавирусе, то есть, нарушение общих для всех правил.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если нарушения со стороны YouTube подтвердятся, в Кремле не исключают возможность введения мер по принуждению платформы к выполнению российского законодательства.

Закрытие доступа к «Беслану»

4 сентября 2020 года телеканал «Россия 1» опубликовал на видеохостинге документальный фильм Александра Рогаткина «Беслан», посвященный годовщине теракта в бесланской школе 1. YouTube признал фильм контентом, который может быть неприемлем для некоторых категорий зрителей, и ограничил доступ к нему. Роскомнадзор оспорил это решение через суд и выиграл процесс, Google подал апелляцию. Вердикт остался в силе, но ограничения не убрали. В Роскомнадзоре назвали эту ситуацию проявлением двойных стандартов и указали, что многие явно противоправные материалы при этом не модерируются.

Требование вернуть Соловьева в тренды

В ноябре 2020 года Роскомнадзор обвинил видеохостинг в цензуре. Причиной стало исчезновение материалов с канала российского телеведущего Владимира Соловьева из раздела «В тренде», в который они раньше часто попадали. В ведомстве заявили, что это можно расценить как попытку ограничить распространение материалов Соловьева и воспрепятствовать росту его аудитории.

19 ноября группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который позволяет полностью или частично ограничить доступ к ресурсам, владельцы которых нарушают «основополагающие права и свободы человека». В конце декабря закон прошел третье чтение.

Замедление

В мае 2021 года Роскомнадзор заявил об обнаружении на YouTube противоправного контента. 17 мая ведомство опубликовало письмо, в котором говорится, что если этот контент не удалят, возможно применение к сервису ограничений в виде замедления трафика. Двумя месяцами ранее такое ограничений уже применялось к сервису микроблогов Twitter.

30 июня президент России Владимир Путин во время Прямой линии», отвечая на соответствующий вопрос, объяснил, что Россия не собирается блокировать сервис, но руководители платформы «не хотят слушать» и выполнять требования российских властей об удалении противоправного контента — роликов с «инструкциями по суициду или о том, как изготавливать коктейли Молотова». Если эти требования не выполняются, могут последовать санкции, в том числе замедление скорости работы.

Требование заблокировать YouTube навсегда