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Еще один регион ввел QR-коды из-за COVID

Вероника Полынина
30 минут назад

Правительство Ульяновской области с 1 ноября введет систему QR-кодов из-за роста заболеваемости коронавирусом.

QR-коды понадобятся для посещения заведений общепита, культурных мероприятий и организаций сферы услуг.

«С 1 ноября начнут действовать дополнительные ограничения. Массовые мероприятия с числом участников более 10 человек смогут посетить только граждане, имеющие сертификат о вакцинации, переболевшие коронавирусом или имеющим отрицательный тест ПЦР. Эти же условия предполагаются для получения услуг организаций общественного питания, салонов красоты, соляриев, бань, фитнес-центров, бассейнов, кинотеатров, театров, посещения концертных и выставочных мероприятий», - говорится в сообщении на сайте правительства.

Еще ряд ограничений начнут действовать с 1 октября. Так, несовершеннолетние не смогут посещать торговые центры без сопровождения родителей. Дополнительное образование учащихся будет проходить в формате индивидуальных занятий или малокомплектных групп численностью не более 10 человек, регистрация брака также ограничиваются 10 присутствующими.

Ранее решение о вводе QR-кодов для посещения спортивных и культурных мероприятий приняли власти Удмуртии и Пермского края.

С 5 октября В Удмуртии посещение физкультурных, спортивных, выставочных и других мероприятий, проводимых с очным присутствием граждан как на открытых площадках, так и в закрытых помещениях, а также посещение театров, кинотеатров допускается при условии наличия у всех посетителей QR-кода сертификата вакцинации или отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус.

В Пермском крае система QR-кодов заработает «не позднее следующей недели». Их нужно будет предъявлять при посещении официальных спортивных мероприятий, театров, концертных залов, кинотеатров, цирка и туристических мероприятий. Для посещения заведений общепита и фитнес-клубов QR-коды было решено пока не вводить.

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