Еще один регион ввел QR-коды из-за COVID

Правительство Ульяновской области с 1 ноября введет систему QR-кодов из-за роста заболеваемости коронавирусом.

QR-коды понадобятся для посещения заведений общепита, культурных мероприятий и организаций сферы услуг.

«С 1 ноября начнут действовать дополнительные ограничения. Массовые мероприятия с числом участников более 10 человек смогут посетить только граждане, имеющие сертификат о вакцинации, переболевшие коронавирусом или имеющим отрицательный тест ПЦР. Эти же условия предполагаются для получения услуг организаций общественного питания, салонов красоты, соляриев, бань, фитнес-центров, бассейнов, кинотеатров, театров, посещения концертных и выставочных мероприятий», - говорится в сообщении на сайте правительства.

Еще ряд ограничений начнут действовать с 1 октября. Так, несовершеннолетние не смогут посещать торговые центры без сопровождения родителей. Дополнительное образование учащихся будет проходить в формате индивидуальных занятий или малокомплектных групп численностью не более 10 человек, регистрация брака также ограничиваются 10 присутствующими.

Ранее решение о вводе QR-кодов для посещения спортивных и культурных мероприятий приняли власти Удмуртии и Пермского края.

С 5 октября В Удмуртии посещение физкультурных, спортивных, выставочных и других мероприятий, проводимых с очным присутствием граждан как на открытых площадках, так и в закрытых помещениях, а также посещение театров, кинотеатров допускается при условии наличия у всех посетителей QR-кода сертификата вакцинации или отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус.