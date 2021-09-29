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Первый московский театр закрылся на карантин

Мария Иванова
29 сентября 2021

Московский театр «Ромэн» ушел на двухнедельный карантин из-за случаев коронавируса и отменил спектакли. Об этом сообщается на сайте театра.

Первый московский театр закрылся на карантин
Фото: ReutersReuters

Перерыв в работе театра продлится с 29 сентября по 10 октября.

«Делаем это, заботясь о наших артистах и вашем здоровье. Надеемся, что вы отнесетесь к этому с пониманием», - подчеркнули в «Ромэне».

Следующий спектакль запланирован на 14 октября.

22 сентября заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что заболеваемость коронавирусом в столице за неделю выросла на 24 процента, а количество тяжелых случаев COVID-19 с госпитализацией - на 15 процентов. По словам Раковой, рост заболеваемости связан с массовым возвращением москвичей из отпусков, началом учебного года и непогодой.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что заболеваемость коронавирусом в конце сентября растет в 36 российских регионах.

«Мы видим рост впервые за восемь недель. Девятая неделя дает рост - и сразу на 6,8 процента», - рассказала она, назвав такой рост интенсивным.

27 сентября глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал, что в столице усилят контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и общепите.

Общество,Анастасия Ракова,Анна Попова,Алексей Немерюк,Роспотребнадзор,
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