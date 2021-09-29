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МВД: заявления КПРФ — попытка придать политический окрас действиям полиции

Агентство «Москва»иещё 16
2 часа назад

Пресс-служба Главного управления МВД России по Москве опровергла факты блокирования полицией московских офисов, связанных с Коммунистической партией Российской Федерации (КПРФ). Соответствующее официальное заявление опубликовано на портале «МВД Медиа».

МВД: заявления КПРФ — попытка придать политический окрас действиям полиции
Фото: Агентство «Москва»Агентство «Москва»

В ведомстве «в связи с заявлениями представителей Коммунистической партии Российской Федерации, опубликованными в средствах массовой информации», разъяснили, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят мероприятия, направленные на выявление и задержание лиц, причастных к призывам, организации и участию в несанкционированных выступлениях в столице 20 и 25 сентября 2021 года.

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«В частности, полицейскими установлен гражданин Иванов, который, находясь в офисе юридической службы московского горкома КПРФ по адресу: Симферопольский бульвар, 24, отказался покинуть помещение и находится там более пяти суток, пытаясь избежать административной ответственности за высказанные ранее призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях в центре столицы. В здании приемной первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова по адресу: Старый Толмачевский пер., д. 17, находился гражданин Биджев, который аналогичным способом пытался уйти от административной ответственности. В настоящее время в отношении него составлен протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). При этом здание сотрудниками полиции не блокировалось, внутрь они не входили», - отмечается в заявлении.

В пресс-службе подчеркнули, что полиция продолжит выявлять не только участников прошедших в столице несанкционированных акций, но и лиц, призывающих граждан к участию в подобных мероприятиях. Все они согласно нормам российского законодательства в ближайшее время будут привлечены к ответственности.

При этом в ГУ МВД России по Москве расценили недавние публичные заявления представителей КПРФ как попытку придать политический окрас законным действиям сотрудников полиции, задействованных в обеспечению общественного порядка. Представленные членами партии утверждения, как отметили в ведомстве, не соответствуют действительности.

Общество,Иван Мельников,КПРФ,Госдума,МВД,
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