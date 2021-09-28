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В Чувашии приостановили проведение массовых мероприятий из-за COVID

Вероника Полынина
46 минут назад

Власти Чувашии приостанавливают проведение массовых мероприятий с очным участием граждан из-за роста заболеваемости коронавирусом в республике. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации главы Чувашии.

В Чувашии отменили все массовые мероприятия из-за COVID
Фото: ТАССТАСС

В частности, будут приостановлены досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, физкультурные, спортивные, выставочные, просветительские и рекламные мероприятия. Также будут прекращены массовые мероприятия в развлекательных центрах, на предприятиях общественного питания, на аттракционах в помещениях и в иных местах массового посещения граждан.

Ранее во вторник, 28 сентября, власти Удмуртии и Пермского края объявили о вводе системы QR-кодов для посещения культурных и спортивных мероприятий.

В Курской области запретили проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий в образовательных организациях. Спортивные соревнования будут временно проходить без зрителей. Занятия кружков и секций рекомендовано перевести в дистанционный формат.

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