Пермских школьников заставили молиться Аллаху на уроке физкультуры

«По словам руководителя, ситуация выглядела следующим образом: ученики первого класса выполняли на уроке физкультуры различные упражнения, в том числе учились сидеть в позе "по-турецки". Никакого религиозного контекста в этом не было. Директор школы добавил, что учитель физкультуры — опытный и грамотный преподаватель, имеет соответствующую квалификацию. Ранее никаких претензий к его работе не было», — рассказали в ведомстве.