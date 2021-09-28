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Пермских школьников заставили молиться Аллаху на уроке физкультуры

Елена Прошина
53 минуты назад

В пермской школе 123 учитель физкультуры заставил учеников начальной школы молиться Аллаху. Дети сообщили о ситуации своим родителям, которые написали жалобу директору образовательного учреждения и в администрацию района. Видео инцидента опубликовали в Telegram-канале «Плохие новости 18+».

Пермских школьников заставили молиться Аллаху на уроке физкультуры
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы пришли на физкультуру, немного позанимались, нам сказали сесть вот так (по-турецки) и молиться Аллаху, чтобы он нам дал здоровья», — приводятся в ролике слова одного из учеников.

Телеканал «360» пояснил, что на ситуацию отреагировали представители Департамента образования Перми. Они сообщили, что сразу после жалобы родителей на учителя физкультуры в школе начали проверку, в ходе которой сотрудники местной администрации связались с директором образовательного учреждения с целью прояснить случившееся.

«По словам руководителя, ситуация выглядела следующим образом: ученики первого класса выполняли на уроке физкультуры различные упражнения, в том числе учились сидеть в позе "по-турецки". Никакого религиозного контекста в этом не было. Директор школы добавил, что учитель физкультуры — опытный и грамотный преподаватель, имеет соответствующую квалификацию. Ранее никаких претензий к его работе не было», — рассказали в ведомстве.

По итогам проверки директору школы дали указ провести внутреннее расследование «по исполнению работником норм профессиональной этики». Руководитель образовательного учреждения назначил встречу с родителями для выяснения деталей произошедшего и прояснения ситуации.

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