Против Навального завели новое дело

Против оппозиционеров Алексея Навального, Леонида Волкова и Ивана Жданова возбудили дело о создании и руководстве экстремистским сообществом. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета (СК) России.

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Дело, возбужденное по части 1 статьи 282.1 УК РФ, связано с запрещенным в РФ Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом и экстремистской организацией, ликвидирован)

В СК заявили, что «не позднее 2014 года» Навальный, являясь учредителем ФБК, создал экстремистское сообщество и руководил им «с целью осуществления экстремисткой деятельности, направленной на изменение основ конституционного строя в Российской Федерации, подрыва общественной безопасности и государственной целостности Российской Федерации».