Путин потребовал вытащить людей из трущоб

«У нас программы соответствующие были, они и сейчас реализуются. Но мы не можем забыть об этом, забыть об этой категории россиян, в сторону отодвинуть, как будто мы не видим ничего, что там происходит. Прошу и вас, и всех членов правительства иметь это в виду», — подытожил Путин.