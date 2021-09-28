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Путин потребовал вытащить людей из трущоб

Анна Безрукова
32 минуты назад

Президент России Владимир Путин призвал решить проблему с расселением граждан из аварийного жилья. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин потребовал вытащить людей из трущоб
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Эту позорную страницу следует закрывать, надо людей вытаскивать из трущоб — и так, чтобы новые у нас не появлялись, чтобы объемы аварийного жилья не росли", — подчеркнул глава государства в ходе совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

В обращении к одному из докладчиков, вице-премьеру Марату Хуснуллину, российский лидер отметил, что вопрос по поводу расселения из ветхого жилья обсуждали уже много раз.

«У нас программы соответствующие были, они и сейчас реализуются. Но мы не можем забыть об этом, забыть об этой категории россиян, в сторону отодвинуть, как будто мы не видим ничего, что там происходит. Прошу и вас, и всех членов правительства иметь это в виду», — подытожил Путин.

Кроме этого, российский лидер попросил других членов правительства уделить этой проблеме повышенное внимание.

Сегодня, 28 сентября Госдума приняла закон о комплексном развитии территорий. Цель документа — ускорить расселение граждан из аварийного и ветхого жилья в регионах.

В ноябре прошлого года сообщалось, что на расселение людей из аварийного жилья до 2030 года нужно будет около трех триллионов рублей. Об этом заявлял председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству и регполитике Олег Мельниченко.

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