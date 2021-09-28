Что известно о наследнице миллиардов бизнесмена Галицкого

Предприниматель Сергей Галицкий серьезно болен. Об этом он сообщил в интервью Youtube-проекту «Коммент. Шоу». Бизнесмен не озвучил конкретный диагноз, но признался, что его жизнь стала другой. Теперь он даже не посещает игры родного футбольного клуба — «Краснодара».

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Эксперты оценивают размер состояния Галицкого в $4 млрд, он занимает 550-е место в рейтинге богатейших людей мира. Кому оно достанется, и что известно о его наследнице, выяснял «Рамблер».

Известно, что у бизнесмена один ребенок — дочь Полина. Она появилась на свет 2 ноября 1995 года. Девочка посещала обычную краснодарскую гимназию 54 и никогда не была публичной личностью.

Как пишет «КП — Кубань», отец принципиально не хотел отдавать дочь в частные школы. Хотя они находились даже ближе к дому предпринимателя. Владелец «Краснодара» отправил Полину туда, где учился сам.

После окончания школы Полина стала студенткой Кубанского государственного университета. Причем ей не пришлось долго выбирать факультет: отец убедил, что лучшее образование — в сфере экономики. Именно на экономическом факультете бизнесмен ранее познакомился со своей будущей супругой Викторией, чью фамилию взял после свадьбы.

Отмечается, что Полина посещала все пары, легко сдавала сессии и постигала основы бизнеса. Она даже присутствовала на совещаниях продуктовой сети «Магнит», которой владел ее отец, и общалась с его подчиненными. По признанию Сергея Галицкого, он не знает успешных бизнес-леди, но считает, что дочь должна трудиться.