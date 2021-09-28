Москва попала в топ-5 лучших городов мира

Москва заняла четвертую позицию в рейтинге 100 лучших городов мира The World’s 100 Best Cities. Об этом сообщается на официальном сайте мэра российской столицы.

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«Мы в очередной раз подтвердили свои лидерские позиции и обошли сильнейших соперников, в том числе Токио, Дубай, Сингапур, Барселону и Лос-Анджелес», — сказала заместитель мэра Наталья Сергунина.

Отмечается, что экспертами оценивались не только возможности экономики или культурная среда, но также то, насколько сбалансированно идет развитие города. Важными параметрами также были привлекательность в сфере туризма и комфорт для жизни, работы и ведения бизнеса.

Перовое место досталось Лондону, второе — Парижу, третье — Нью-Йорку.

Помимо этого, в ходе подготовки списка учитывались показатели в 24 областях, которые были объединены в шесть категорий. Речь шла о месте, продукте, людях, экономическом процветании, досуге, продвижении.

В категории «Продукт» Москва была признана лидером благодаря развитости инфраструктуры, авиасообщения и количества достопримечательностей. Вторую строку рейтинга эксперты отдали городу в категории «Место» за высокие показатели безопасности и доступность качественных парков.