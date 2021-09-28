В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Москва попала в топ-5 лучших городов мира

Анна Безрукова
1 час назад

Москва заняла четвертую позицию в рейтинге 100 лучших городов мира The World’s 100 Best Cities. Об этом сообщается на официальном сайте мэра российской столицы.

Москва попала в топ-5 лучших городов мира
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы в очередной раз подтвердили свои лидерские позиции и обошли сильнейших соперников, в том числе Токио, Дубай, Сингапур, Барселону и Лос-Анджелес», — сказала заместитель мэра Наталья Сергунина.

Отмечается, что экспертами оценивались не только возможности экономики или культурная среда, но также то, насколько сбалансированно идет развитие города. Важными параметрами также были привлекательность в сфере туризма и комфорт для жизни, работы и ведения бизнеса.

Перовое место досталось Лондону, второе — Парижу, третье — Нью-Йорку.

Помимо этого, в ходе подготовки списка учитывались показатели в 24 областях, которые были объединены в шесть категорий. Речь шла о месте, продукте, людях, экономическом процветании, досуге, продвижении.

Москва заняла первое место в рейтинге "самых любвеобильных" городов

В категории «Продукт» Москва была признана лидером благодаря развитости инфраструктуры, авиасообщения и количества достопримечательностей. Вторую строку рейтинга эксперты отдали городу в категории «Место» за высокие показатели безопасности и доступность качественных парков.

Пятое место российская столица получила в категории «Досуг», по уровню образования граждан она вошла в тройку лучших городов после Лондона и Санкт-Петербурга, а по числу хештегов в Instagram попала в топ-10.

Общество,Наталья Сергунина,
12
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители