Коронавирус заберет 10 лет жизни

Доктор биологических наук, профессор Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова назвала коронавирус «новым природным врагом», который «постепенно грызет» человечество: по ее мнению, продолжительность жизни людей из-за COVID-19 упадет на десять лет. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Барановой, основной сценарий пандемии заключается в том, что вакцины будут «как-то действовать», а коронавирус - «как-то мутировать».

«Человечество потихоньку смиряется с мыслью, что средняя продолжительность жизни падает лет на десять. Пока люди молодые и у них есть иммунитет, они справляются с коронавирусом или с множественными иммунизациями», - отметила биолог.

Она подчеркнула, что к старости у людей появляется больше болезней, теперь к ним прибавился коронавирус, из-за чего продолжительность жизни будет падать.

«У нас появился новый природный враг, который нас постепенно грызет», - заявила Баранова.

Биолог допустила, что коронавирус все еще может стать слабее. Однако за два года пандемии он изменился несильно, подчеркнула она.

«В любой популяции есть естественный отбор. И у человека тоже. Те генотипы, которые не подходят для борьбы с коронавирусом, по численности сокращаются, а те, кто более успешно справляются с опасностью, выживают. Через два-три поколения люди в среднем будут лучше справляться с коронавирусом, даже и без лекарств», - отметила Баранова.

Ученые из Оксфордского центра демографических наук ранее рассказали, что коронавирус перечеркнул многолетний прогресс человечества в увеличении продолжительности жизни. Как писала The Guardian, исследователи выяснили, что пандемия вызвала самое большое снижение продолжительности жизни в Западной Европе со времен Второй мировой войны.