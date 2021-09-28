Главное за ночь: облавы на гастарбайтеров и угрозы «Талибана»*

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Фото: Рамблер Рамблер

Полиция готовится к выдворению нелегальных мигрантов

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С 1 октября прекращается действие временных мер, дававших мигрантам в России возможность получить легальные основания для пребывания в стране. После истечения этого срока правоохранительные органы начнут масштабные проверочные мероприятия, пишет «Новая газета» со ссылкой на указание за подписью первого замглавы МВД Александра Горового.

Эксперты ожидают, что после 1 октября в России начнутся облавы на гастарбайтеров и массовое выдворение нелегалов.

В Москве начали тестировать новые камеры для наказания автомобилистов

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы приступил к тестированию камер с микрофонами, фиксирующими шум проезжающего транспорта в рамках борьбы с мешающими спать автомобилями и мотоциклами. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным замглавы департамента транспорта Москвы Андрея Корнеева, новые камеры оборудованы четырьмя направленными в сторону проезжей части микрофонами. Они записывают не только звук, но и снимают фото и видео. При этом для того, чтобы можно было штрафовать владельцев шумных машин, приборы должны пройти сертификацию в Росстандарте. Также для этого будет принят отдельный документ с указанием пороговых значений шума.

«Талибан»* и Таджикистан обменялись угрозами

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон осудил запрещенное в России движение «Талибан» за нарушение прав человека и блокирование провинции Панджшер. В свою очередь талибы потребовали от Таджикистана не вмешиваться во внутренние дела страны и перебросили войска на границу, сообщает «Коммерсант».

Эксперты отмечают, что растущее напряжение на границе Таджикистана и Афганистана, сейчас имеющее скорее пропагандистский характер, может вылиться в вооруженное столкновение.

Литва обвинила Россию в недопустимом вылове рыбы

Делегация Литвы в ЕС обратилась к Еврокомиссии, обвинив Россию в вылове сельди и кильки, «превышающем научные рекомендации и историческую долю». Это заявление прозвучало после того, как Еврокомиссия вновь снизила часть квот на вылов рыбы для Литвы, сообщает «Взгляд».

Издание напомнило, что в советское время Литва имела мощный рыболовный флот и рыбопромышленность. Однако сейчас практически лишилось их и хочет возложить часть вины за происходящее на Россию.

Производителям зимнего топлива напомнили об уплате допсбора

В Независимом топливном союзе и ассоциации «Надежный партнер» заявили, что в этом году производители зимнего дизеля могут начать платить дополнительный акциз. Об этом пишут «Известия».

При этом, по их словам, встает вопрос о рентабельности производства, так как налоговая нагрузка еще больше увеличит конечную стоимость зимнего дизеля, а рост розничных цен на продукт сдерживает Федеральная антимонопольная служба.