Россиянам предложили добавить выходных

Глава Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил сделать дни выборов в России нерабочими. Об этом сообщает Russia Today.

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Свою инициативу Орлов направил министру труда Антону Котякову. Политолог обратил внимание, что год назад в законодательство ввели норму, позволяющую избирательным комиссиям проводить выборы и референдумы в течение трех дней.

Орлов отметил, что в рамках такого формата первый день голосования выпадает на рабочую пятницу и избирателям становится сложнее посещать избирательные участки.

Политолог считает, что дни голосования стоит сделать нерабочими днями с сохранением заработной платы. По его мнению, это мотивирует россиян участвовать в выборах, сделает голосование более комфортным и повысит явку.

Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал сократить количество праздничных дней в стране из-за нездорового образа жизни россиян.

Также он выступал против введения четырехдневной рабочей недели в России. По его мнению, при четырехдневке жители страны начнут пить уже с четверга.