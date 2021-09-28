Названы сроки окончания пандемии коронавируса

Врач-инфекционист Евгений Тимаков оценил перспективы скорого завершения пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, пандемия продлится еще как минимум год. Он отметил, что говорить о возможности возвращения к привычному образу жизни можно будет только после анализа весенних показателей заболеваемости, когда станет понятно, насколько коронавирус адаптировался и как он меняется.

Коллективный иммунитет

По словам врачей, помочь приблизить конец ограничений может коллективный иммунитет. По словам директора научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрея Исаева, у россиян он может появиться уже к концу этого года.

Одним из главных каналов распространения коронавирусной инфекции в России врачи называют подростков. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок и ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев считает, что именно дети в возрасте до 18 лет «поддерживают пандемию» COVID-19, поскольку их как группу населения до сих пор не вакцинируют, хотя, как отмечает Болибок, у учащейся молодежи очень высокое число социальных контактов.

Другой эксперт, вирусолог Максим Скулачев полагает, что причина того, что несовершеннолетние так активно распространяют инфекцию, заключается в том, что они пренебрежительно относятся к своему здоровью, продолжая ходить в гости или гулять, испытывая, например, боль в горле. Он отметил, что «во всех цивилизованных странах» подросткам уже делают прививки от коронавируса

Варианты

При этом, отмечает руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, в России отсутствует развитие штаммов коронавируса опаснее «дельты». По данным ведомства, этот вариант составляет практически 100 процентов от всех циркулирующих на территории страны. При этом, заверил Хафизов, последние данные и вовсе свидетельствуют о том, что этот штамм практически исчерпал возможность в меньшей степени воспринимать действие защитных антител.

Врач призвал не бояться появления в стране варианта «мю»: его доля упала даже в странах Южной Америки, где на пике она составляла около пяти процентов. Эксперты склонны считать, что на сегодняшний день «дельта» остается наиболее опасным вариантом.

Симптомы

После второй волны коронавируса врачи фиксируют смену основных симптомов. Если раньше у пациенты чаще всего жаловались на насморк, отсутствие обоняния и блокировку вкусовых рецепторов — респираторные симптомы, то сейчас акцент сменился на желудочно-кишечные проявления инфекции. Научный руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова отметила, что в настоящее время рассматривается гипотеза, что желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) может служить «входными воротами» для COVID-19 наравне с органами дыхания.

Еще одним симптомом коронавируса врачи называют головную боль. При этом, по словам невролога, доктора медицинских наук, профессора кафедры интегративной медицины первой МГМУ имени Сеченова Маргариты Наприенко, для людей, страдающих мигренью, боль в голове при коронавирусе может оказаться «благоприятным» симптомом. По результатам международных исследований, те, у кого до и во время болезни наблюдалась частая головная боль, легче переносят инфекцию.

Влияние

Тем не менее научно доказано, что коронавирус наносит тяжелый удар всему организму, что приводит к серьезным последствиям для здоровья. Основным сценарием развития событий с COVID-19 является сокращение продолжительности жизни людей на десять лет. К такому выводу пришла доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

При этом, она отметила, что спустя два-три поколения люди в среднем будут лучше справляться с болезнью, даже и без лекарственных препаратов, поскольку в организме благодаря естественному отбору выживают только те генотипы, что более успешно справляются с опасностью.

Еще одним немаловажным последствием перенесенной коронавирусной инфекции являются проблемы с беременностью у пациенток, переболевших COVID-19 в тяжелой форме. Главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина заявила, что это может привести к проблемам с зачатием детей. Это касается и тех, кто пытается забеременеть при помощи процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).