«Дочки мои хорошие, я их так люблю. Я хочу, чтобы они знали, что если их папа потерял голову, то потому, что он не смог стерпеть оскорбления моих маленьких прекрасных дочек. Мы с вами, может быть, больше никогда не свидимся. <..> Мама, я тебя очень люблю. Живи, пожалуйста», — заявил Соколов.