Признанный виновным в убийстве 24-летней аспирантки историк Олег Соколов расплакался в зале Санкт-Петербургского городского суда, где рассматривалась апелляционная жалоба на его приговор. Видео появилось в telegram-канале «Объединенная пресс-служба городских судов».
Суд отказался смягчать приговор историку за убийство и хранение оружия, после чего Соколов заплакал навзрыд.
«Дочки мои хорошие, я их так люблю. Я хочу, чтобы они знали, что если их папа потерял голову, то потому, что он не смог стерпеть оскорбления моих маленьких прекрасных дочек. Мы с вами, может быть, больше никогда не свидимся. <..> Мама, я тебя очень люблю. Живи, пожалуйста», — заявил Соколов.
Напомним, убийство было совершено в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки.