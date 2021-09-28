COVID-19 заподозрили во влиянии на беременность

У женщин, переболевших COVID-19, снижается возможность забеременеть. Это касается и экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Наталию Долгушину, главного внештатного специалиста Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин.
По ее словам, специалисты проанализировали данные пациенток, перенесших COVID-19, до заражения и после. По результатам стало ясно, что перенесенная в тяжелой форме инфекция приводит к снижению овариального резерва у женщин старше 37 лет. В настоящее время врачи анализируют состояние эмбрионов у женщин до и после болезни. Эти данные вскоре будут опубликованы, добавила Долгушина.
Она также заявила, что опасения ряда специалистов о том, что в период подготовки к процедуре ЭКО вакцинация может дополнительно нагрузить иммунную систему женщин, беспочвенны.
Она пояснила, что вынашивать ребенка стоит через две-три недели после введения второго компонента вакцины. Тогда полноценный иммунитет против вируса уже будет сформирован. Переносить беременность на более долгий срок не стоит, так как противовирусный иммунитет может быть непродолжительным.
Долгушина добавила, что рекомендации прививаться за несколько месяцев до беременности относятся к живым вакцинам, например, к прививкам от краснухи.