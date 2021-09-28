В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Эксперт: перенесенный COVID-19 уменьшает шансы забеременеть

Елена Прошина
53 минуты назад

У женщин, переболевших COVID-19, снижается возможность забеременеть. Это касается и экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Наталию Долгушину, главного внештатного специалиста Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин.

COVID-19 заподозрили во влиянии на беременность
Фото: ТАССТАСС

По ее словам, специалисты проанализировали данные пациенток, перенесших COVID-19, до заражения и после. По результатам стало ясно, что перенесенная в тяжелой форме инфекция приводит к снижению овариального резерва у женщин старше 37 лет. В настоящее время врачи анализируют состояние эмбрионов у женщин до и после болезни. Эти данные вскоре будут опубликованы, добавила Долгушина.

Она также заявила, что опасения ряда специалистов о том, что в период подготовки к процедуре ЭКО вакцинация может дополнительно нагрузить иммунную систему женщин, беспочвенны.

Она пояснила, что вынашивать ребенка стоит через две-три недели после введения второго компонента вакцины. Тогда полноценный иммунитет против вируса уже будет сформирован. Переносить беременность на более долгий срок не стоит, так как противовирусный иммунитет может быть непродолжительным.

Долгушина добавила, что рекомендации прививаться за несколько месяцев до беременности относятся к живым вакцинам, например, к прививкам от краснухи.

Общество,Наука и техника,COVID-19,Минздрав РФ,газета "Известия",
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители