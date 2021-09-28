COVID-19 заподозрили во влиянии на беременность

У женщин, переболевших COVID-19, снижается возможность забеременеть. Это касается и экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Наталию Долгушину, главного внештатного специалиста Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин.

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По ее словам, специалисты проанализировали данные пациенток, перенесших COVID-19, до заражения и после. По результатам стало ясно, что перенесенная в тяжелой форме инфекция приводит к снижению овариального резерва у женщин старше 37 лет. В настоящее время врачи анализируют состояние эмбрионов у женщин до и после болезни. Эти данные вскоре будут опубликованы, добавила Долгушина.

Она также заявила, что опасения ряда специалистов о том, что в период подготовки к процедуре ЭКО вакцинация может дополнительно нагрузить иммунную систему женщин, беспочвенны.

Она пояснила, что вынашивать ребенка стоит через две-три недели после введения второго компонента вакцины. Тогда полноценный иммунитет против вируса уже будет сформирован. Переносить беременность на более долгий срок не стоит, так как противовирусный иммунитет может быть непродолжительным.