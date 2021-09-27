Путин поручил создать новое телешоу

Президент России Владимир Путин поручил создать телевизионное шоу «Учитель года», передает РИА «Новости».
Согласно поручению, шоу должно выйти в эфир в 2022 году. Президент также поручил предусмотреть финансирование телепрограммы.
В марте Владимир Путин в ходе выступления на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» предложил изменить формат конкурса «Учитель года» и проводить его как реалити-шоу в течение всего года. По словам Путина, он неоднократно упоминал об этом администрации президента, но никакая работа в данном направлении начата не была.
В августе на заседании президиума Государственного совета по вопросам общего образования Путин еще раз заговорил об изменениях в конкурсе. Он предложил подумать, как сделать конкурс зрелищным и популярным, как шоу «Форт Боярд».
«Я уже говорил об этом и еще раз хочу подчеркнуть, что деятельность очень интересная. Она может быть просто захватывающей, если красиво, грамотно, по-современному подавать эти конкурсы учителей. Во-первых, по разным областям знаний представлены направления, по которым соревнуются конкурсанты. Во-вторых, повторяю еще раз, можно так интересно подать, что это будет как детектив смотреться, и для учеников сегодня это будет предметом постоянного внимания», - сказал президент, цитата по ТАСС.
Всероссийский конкурс «Учитель года» проводится ежегодно с 1992 года с целью выявления талантливых педагогов и их поддержки, повышения престижа профессии и распространения педагогического опыта лучших учителей России.