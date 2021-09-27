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Назван «благоприятный» признак при COVID-19

Елена Прошина
11 минут назад

Головная боль может быть благоприятным признаком течения COVID-19. Как заявил невролог, профессор кафедры интегративной медицины первой МГМУ имени Сеченова Маргарита Наприенко в разговоре с Lenta.ru, исследования доказывают, что боль без тошноты не связана с тяжелыми последствиями коронавируса.

Назван «благоприятный» признак при COVID-19
Фото: ТАССТАСС

«Международные исследования, включающие большое количество пациентов – порядка 55 тысяч, – показали, что наличие головной боли при COVID-19 не является жизнеугрожающим симптомом. Даже, скорее, благоприятным», – заявила Наприенко.

Кроме того, профессор заявила, что существующие международные исследования говорят о том, что пациенты, у которых была регулярная головная боль до COVID-19, во время болезни ее переносят легче. Предположительно, это связано с психологической готовностью к симптому.

Наприенко отметила, что головная боль похожа на напряжение – словно «голова сжата тисками». При этом если её появление сопровождается тошнотой и рвотой, то симптом может указывать на тяжелое течение заболевания.

Общество,Lenta.ru,
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