Журналистка предложила перевоспитывать русских мужчин в Чечне

«Здесь их ждет колоссальный родовой мужской набор- надежность и решительность, соблюдение традиций и почитание старших, послушание и порядочность, взаимовыручка, справедливость и открытое сердце, внутренняя сила и соответственно вытекающая из нее внешняя, спокойствие, рассудительность и в то же время быстрота реакции», - написала она в Instagram под фотографией, на которой позирует с двумя чеченцами в Грозном.