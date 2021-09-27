Журналистка предложила перевоспитывать русских мужчин в Чечне

Телевизионная журналистка Наталья Андреева призвала отправлять русских мужчин на перевоспитание в Чечню.
По словам Андреевой, после дня общения с любым чеченцем русские мужчины кажутся «вафлями» и «кашей-малашей».
Журналистка выразила мнение, что всех русских необходимо отправлять в Чеченскую республику на обучение и перевоспитание.
«Здесь их ждет колоссальный родовой мужской набор- надежность и решительность, соблюдение традиций и почитание старших, послушание и порядочность, взаимовыручка, справедливость и открытое сердце, внутренняя сила и соответственно вытекающая из нее внешняя, спокойствие, рассудительность и в то же время быстрота реакции», - написала она в Instagram под фотографией, на которой позирует с двумя чеченцами в Грозном.
Читатели в комментариях предложили Андреевой переехать в Чечню, чтобы «ходить в хиджабе и рожать по десять детей в год». Ей также напомнили, что в республике запрещается находиться в присутствии мужчин с непокрытой головой.
Подписчики-мужчины попросили журналистку не обобщать и выразили сожаление, что на ее пути встречались «только бесхребетные ваньки».