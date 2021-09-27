Трагедия на Эльбрусе приведет к ужесточению правил

В Кабардино-Балкарии решили ужесточить правила восхождения на Эльбрус после гибели пяти альпинистов. Об этом в своем аккаунте в Instagram заявил глава республики Казбек Коков.

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По словам главы региона, он лично поблагодарил сотрудников МЧС, участвовавших в операции по спасению альпинистов.

«Здесь же, на базе Поисково-спасательной службы МЧС России провел совещание, на котором обсудили причины произошедшего и возможные дополнительные меры, в том числе законодательного характера, направленные на ужесточение требований к правилам восхождений и повышение безопасности туристов в условиях высокогорья», - заявил Казбек Коков.

Он подчеркнул, что будет создана специальная рабочая группа для выработки соответствующих предложений.

23 сентября группа из 19 альпинистов при восхождении на Эльбрус попала в сильную пургу. Находясь на высоте 5,4 тыс. м, они запросили помощь у спасателей. Поиски проходили в тяжелых метеоусловиях: сильном ветре, снегопаде и температуре около 20 градусов. В результате погибли пятеро частников восхождения. По словам туриста Дмитрия Долгова, на горе могут находиться и другие погибшие.

Старший гид Денис Алимов рассказал, что причиной происшествия могло стать резкое падение атмосферного давления. Он так же отметил, что череда проблем началась, когда участнице группы стало плохо и ее повел на базу помощник инструктора. Затем еще один из участников группы сломал ногу, пока ему оказывали помощь, испортилась погода. По факту гибели туристов СК России возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Сегодня в СУ СК России по Кабардино-Балкарии заявили о задержании подозреваемого по делу.

«Во время допроса у следователя, организатор восхождения написал явку с повинной и дал подробные признательные показания. Следователем было принято решение о задержании подозреваемого», - отмечается в сообщении.