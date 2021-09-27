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Росгидрометцентр рассказал россиянам о погоде зимой

Lenta.ru
40 минут назад

Росгидрометцентр спрогнозировал погоду зимой 2021-2022 года в России. Об этом сообщается на сайте Минприроды.

Росгидрометцентр рассказал россиянам о погоде зимой
Фото: Пелагия Тихонова / КоммерсантъПелагия Тихонова / Коммерсантъ

Синоптики прогнозируют погоду в пределах нормы в большинстве регионов. При этом температура выше многолетних значений ожидается на севере Урала и Сибири, а также в Якутии.

В Гидрометцентре рассказали, что февраль 2022-го может стать теплее прошлогоднего на большей части страны. Исключением станут только регионы Дальнего Востока — там температура будет ниже нормы.

Ранее метеоролог РАН Владимир Семенов предрек россиянам аномальную погоду осенью и зимой. По его словам, можно ожидать волны холода зимой, похожие на волны жары летом. Синоптик добавил, зимой жителей России ожидает много дождей и мало снега.

Общество,Владимир Семенов,Росгидромет,РАН,
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