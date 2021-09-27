Росгидрометцентр рассказал россиянам о погоде зимой

Росгидрометцентр спрогнозировал погоду зимой 2021-2022 года в России. Об этом сообщается на сайте Минприроды.

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Синоптики прогнозируют погоду в пределах нормы в большинстве регионов. При этом температура выше многолетних значений ожидается на севере Урала и Сибири, а также в Якутии.

В Гидрометцентре рассказали, что февраль 2022-го может стать теплее прошлогоднего на большей части страны. Исключением станут только регионы Дальнего Востока — там температура будет ниже нормы.