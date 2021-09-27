Акула из ИКЕА останется в России

IKEA оставит в продаже в России ставшую знаменитой мягкую игрушку – акулу Blahaj. Об этом сообщает RTVI в своем Telegram-канале.

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Ранее покупатели из Великобритании отметили, что игрушка исчезла из интернет-магазина ИКЕА и обратились через Twitter с вопросом, когда она появится в продаже снова. В службе поддержки компании заявили, что акулы сейчас нет в наличии на складах, а с апреля 2022 года ее вовсе снимут с производства.

Такой ответ не устроил подписчиков аккаунта. В комментариях к твиту многие задались вопросом, почему компания решила пойти на такой шаг и призвали вернуть плюшевую акулу в ассортимент магазина.

«Пожалуйста не надо». Blahaj любима во всем мире и было бы ужасно, если бы её производство прекратят. Я очень надеюсь, что вы передумаете», – написал один из фанатов плюшевой игрушки.

Отметим, судя по сайту ИКЕА, популярная акула есть в наличии во всех магазинах сети по России, а также доступна для доставки.