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Правительство отказалось снизить пенсионный возраст

Мария Иванова
1 час назад

Российское правительство не поддержало законопроект КПРФ с предложением снизить пенсионный возраст до прежних значений с 1 января 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

Правительство отказалось снизить пенсионный возраст
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Разработанный КПРФ документ предлагает внести поправки в федеральный закон «О страховых пенсиях», возвращающие сроки выхода на пенсию к 55 годам для женщин и 60 годам для мужчин.

В заключении правительства на законопроект подчеркивается, что его авторы не привели «объективных обоснований» необходимости снижения пенсионного возраста.

В кабинете министров заявили, что законопроект не соответствует концепции «повышения уровня пенсионного обеспечения граждан с учетом адаптации пенсионной системы к новым демографическим условиям».

Расходы на реализацию своего законопроекта только в 2022 году в КПРФ оценили почти в 604,5 млрд рублей. В правительстве отметили, что в трехлетнем бюджете денег на это не найдется.

«Правительством РФ законопроект не поддерживается», - подчеркивается в заключении кабмина.

С 2019 года в России запустили пенсионную реформу. В рамках реформы к 2028 году мужчины начнут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины – в 60 лет к 2034-му.

В правительстве заявляли, что выплаты неработающим пенсионерам в рамках реформы будут постоянно расти и к 2024 году средняя пенсия достигнет 20 тыс. рублей (минимум).

Реформа предусматривает ответственность за необоснованное увольнение или необоснованный отказ в трудоустройстве предпенсионеров. Также власти вдвое подняли максимальный размер пособия по безработице для людей предпенсионного возраста (начинается за два - пять лет до выхода на пенсию).

Общество,КПРФ,Правительство РФ,
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