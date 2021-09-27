Правительство отказалось снизить пенсионный возраст

Российское правительство не поддержало законопроект КПРФ с предложением снизить пенсионный возраст до прежних значений с 1 января 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

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Разработанный КПРФ документ предлагает внести поправки в федеральный закон «О страховых пенсиях», возвращающие сроки выхода на пенсию к 55 годам для женщин и 60 годам для мужчин.

В заключении правительства на законопроект подчеркивается, что его авторы не привели «объективных обоснований» необходимости снижения пенсионного возраста.

В кабинете министров заявили, что законопроект не соответствует концепции «повышения уровня пенсионного обеспечения граждан с учетом адаптации пенсионной системы к новым демографическим условиям».

Расходы на реализацию своего законопроекта только в 2022 году в КПРФ оценили почти в 604,5 млрд рублей. В правительстве отметили, что в трехлетнем бюджете денег на это не найдется.

«Правительством РФ законопроект не поддерживается», - подчеркивается в заключении кабмина.

С 2019 года в России запустили пенсионную реформу. В рамках реформы к 2028 году мужчины начнут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины – в 60 лет к 2034-му.

В правительстве заявляли, что выплаты неработающим пенсионерам в рамках реформы будут постоянно расти и к 2024 году средняя пенсия достигнет 20 тыс. рублей (минимум).