Главное за ночь: новая пенсионная реформа и дистанционка в школах

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Минфин поддержал новую пенсионную реформу в России

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Минфин поддержал идею перевода «замороженной» накопительной компоненты обязательного пенсионного страхования (ОПС) в добровольную стандартизированную схему. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет «Коммерсант».

По данным источников, пенсионной реформе было посвящено совещание у министра финансов Антона Силуанова, которое состоялось 24 сентября. На нем Минфин согласовал «план Б» пенсионной реформы - концепцию, которая предполагает перевод из ОПС неснижаемого остатка в виде первоначального взноса, а также стимулирование последующих взносов посредством налоговых вычетов и софинансирования.

Школы отправляют на «удаленку»

Школы Саратовской области перешли на дистанционный формат обучения. Областной Роспотребнадзор заявил, что заболеваемость COVID-19 среди детей 7–14 лет всего за неделю выросла на 67,3%, пишет «Коммерсант».

При этом в остальных регионах России из-за роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусом на удаленное обучение переходят лишь отдельные классы или школы. По данным Минпросвещения, ограничительные меры из-за COVID-19 были применены лишь в 45 школах в 22 регионах, это 0,11% от всех школ страны.

Правительство намерено усилить адресную поддержку по оплате ЖКУ

Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минстрою, Минтруду, Минэкономразвития, Минфину и ФАС проработать вопрос увеличения адресной поддержки россиян по оплате жилищно-коммунальных услуг. Об этом со ссылкой на копию протокола совещания у зампреда правительства пишут «Известия».

Поручение дано в связи с планируемым доведением тарифов до экономически обоснованных. При этом повышать цены на ЖКУ для граждан в правительстве намерены после ремонта и модернизации коммунальной инфраструктуры.

Американская торговая палата призвала возобновить выдачу виз россиянам

Американская торговая палата в России (AmCham) обратилась к властям США с просьбой снять «помехи» для бизнесе и вновь начать выдавать неиммиграционные визы в посольстве в Москве. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава AmCham Алексис Родзянко.

«На сегодняшний день это, наверное, самая главная помеха нашей работе. В РФ на американские компании работает несколько сотен тысяч россиян, и верхушка — это около двух десятков тысяч человек: они должны ездить по деловым причинам, со своими коллегами встречаться, в том числе и в США. ( ) Но со стороны правительства США визовый вопрос — это, возможно, разменная монета в торге», - заметил он.

«Газпрому» рекомендовали увеличить продажи

ФАС рекомендовала «Газпрому» до конца третьего квартала продавать на бирже СПбМТСБ не менее 3,5 млн кубометров газа в день на каждом из двух балансовых пунктов — компрессорных станциях Надым и Локосово. А в четвертом квартале на торгах «на месяц вперед» — не менее 1 млрд кубометров также на каждом из пунктов. Об этом пишет «Коммерсант».