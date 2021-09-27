В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Умер кинокритик Кирилл Разлогов

Елена Прошина
1 час назад

Глава Гильдии киноведов и кинокритиков России, программный директор Московского Международного кинофестиваля, телеведущий Кирилл Разлогов ушел из жизни. Об этом 27 сентября ТАСС рассказала дочь кинокритика Анастасия Разлогова.

Умер кинокритик Кирилл Разлогов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Папа умер вчера, сердце», — уточнила она.

О дате и месте прощания пока не сообщается.

В смерти Андрея Панина обнаружили «украинский след»

Кирилл Разлогов — заслуженный деятель искусств России. Директор Российского института культурологии (1989-2013), автор и ведущий передачи «Культ кино» на канале «Культура».

Разлогов написал почти два десятка книг и около 600 научных работ по истории искусства и кинематографа.

Кирилл Разлогов родился в семье дипломата Эмиля Николаевича Разлогова.

В 1963 году окончил среднюю школу, в 1969 году — отделение истории и теории искусства исторического факультета МГУ, в 1984 году стал выпускником Академии внешней торговли.

В 1969 году устроился на работу в Госфильмофонд СССР в качестве научного сотрудника, а также стал аспирантом Института истории искусств.

С конца 1993 года начал выступать как автор и ведущий научно-популярных телевизионных программ, посвященных киноискусству.

Ранее, в начале лета этого года сообщалось, что на 56-м году жизни умер художник и писатель, академик Российской академии художеств (РАХ) Сергей Заграевский. Причиной ухода из жизни стала сердечно-сосудистая недостаточность.

Общество,Анастасия Разлогова,Кирилл Разлогов,Андрей Панин,МГУ,ИТАР-ТАСС,
3
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители