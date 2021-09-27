Умер кинокритик Кирилл Разлогов

Глава Гильдии киноведов и кинокритиков России, программный директор Московского Международного кинофестиваля, телеведущий Кирилл Разлогов ушел из жизни. Об этом 27 сентября ТАСС рассказала дочь кинокритика Анастасия Разлогова.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Папа умер вчера, сердце», — уточнила она.

О дате и месте прощания пока не сообщается.

Кирилл Разлогов — заслуженный деятель искусств России. Директор Российского института культурологии (1989-2013), автор и ведущий передачи «Культ кино» на канале «Культура».

Разлогов написал почти два десятка книг и около 600 научных работ по истории искусства и кинематографа.

Кирилл Разлогов родился в семье дипломата Эмиля Николаевича Разлогова.

В 1963 году окончил среднюю школу, в 1969 году — отделение истории и теории искусства исторического факультета МГУ, в 1984 году стал выпускником Академии внешней торговли.

В 1969 году устроился на работу в Госфильмофонд СССР в качестве научного сотрудника, а также стал аспирантом Института истории искусств.

С конца 1993 года начал выступать как автор и ведущий научно-популярных телевизионных программ, посвященных киноискусству.