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Полиция Москвы напомнила об окончании 30 сентября послаблений для иностранцев

ГУ МВД Москвы напомнило, что 30 сентября истекает действие послаблений для иностранных граждан по урегулированию правового статуса, которые были введены из-за пандемии коронавируса.

Об этом информирует пресс-служба столичного ГУ МВД России.

В сообщении говорится, что истекает срок, когда иностранцы и лица без гражданства, которые прибыли в Россию до 15 марта 2020 года и не имели по состоянию на 16 июня 2021 года законных оснований для пребывания в России, а также не покинувшие российскую территорию в связи с возобновлением транспортного сообщения с государством, гражданами которого они являются или в котором имеют право постоянного проживания, могут обратиться в подразделения по вопросам миграции территориальных отделов МВД России по Москве с заявлением об урегулировании своего правового положения.

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При этом в главке рекомендовали иностранцам заблаговременно обращаться за получением документов, чтобы предотвратить образование очередей.

Также в сообщении говорится, что в отношении лиц, которые в установленном порядке не урегулировали свой правовой статус, будут применены меры административного характера в соответствии с российским законодательством.

Общество,Видео,МВД,
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