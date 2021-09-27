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Женщина беспрепятственно прошла в Казанскую гимназию. Видео

Александр Кузьмин
3 часа назад

Жительница Казани возмутилась отсутствием охраны в школе, где учится её сын. Женщина спокойно зашла в здание, не встретив никакой охраны. Видео появилось в telegram-канале «RT на русском».

По словам мамы одного из учеников, ее внезапную проверку не прошла городская гимназия 8. На видео можно увидеть, что в будке и комнате охраны никого нет.

«Все открыто, заходи кто хочет. Никаких ЧОПов, которых нам обещали, нет»,- сказала горожанка.

Напомним, что за 11 мая в 175-ой школе города Казань произошла стрельба в результате которой погибло семь детей и двое взрослых. 20 сентября в Пермском университете молодой человек открыл огонь по студентам. Погибло шесть человек.

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