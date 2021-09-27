Жительница Казани возмутилась отсутствием охраны в школе, где учится её сын. Женщина спокойно зашла в здание, не встретив никакой охраны. Видео появилось в telegram-канале «RT на русском».

По словам мамы одного из учеников, ее внезапную проверку не прошла городская гимназия 8. На видео можно увидеть, что в будке и комнате охраны никого нет.

«Все открыто, заходи кто хочет. Никаких ЧОПов, которых нам обещали, нет»,- сказала горожанка.