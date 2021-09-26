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В России зафиксировали смерть от коронавируса после вакцинации

Майк Габриелян
40 минут назад

В екатеринбургской больнице 24 умер пациент, прошедший полный курс вакцинации. О его смерти сообщил главврач Алексей Малинкин, передает портал E1.

В России зафиксировали смерть от коронавируса после вакцинации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что умерший три месяца назад прошел вакцинацию «Спутником V». У пожилого человека была тяжелая дисциркуляторная энцефалопатия (хроническая недостаточность мозгового кровообращения).

Эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев заявил, что смерть наступила в результате нескольких факторов. По его словам, возраст больного «наложился на хроническую болезнь».

«Гибель этого пациента — это тот исключительный случай < > Ни одна вакцина на сто процентов не защищает от всех рисков. Включая риски тяжелого заболевания и летального исхода», - сказал он.

Эксперты считают, что данный случай свидетельствует, что помимо вакцинации нужно не забывать и об остальных мерах профилактики. Необходимо пользоваться масками, антисептиками и следить за социальной дистанцией даже после вакцинации.

В России и ранее выявляли носителей вируса и заболевших среди привитых «Спутником». Как сообщал Центр имени Гамалеи, из 3,8 миллиона привитых обеими дозами «Спутника V» заболели только 0,027 процента.

Отчет из США говорит, что на конец апреля в стране полностью привили 101 миллион человек. Среди них 10 262 заразились коронавирусом.

Как отметил кандидат медицинских наук Николай Крючков, что «редко какие вакцины могут гарантировать 100-процентную защиту» от заражения.

Общество,Николай Крючков,Александр Соловьев,
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