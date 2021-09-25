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Мясников назвал категорию людей, которые защищены от COVID-19

Вечерняя Москва
46 минут назад

Люди с первой группой крови могут оказаться защищены от коронавируса. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Он пояснил, что группа крови может повлиять на развитие заболеваний. Так, люди со второй группой крови часто болеют коронавирусом.

— Есть люди, которые никогда не заболеют COVID-19, это не только первая группа, вспомните про 348 антигенов, — отметил врач.

Врач назвал неявный симптом коронавируса

По его словам, также существуют редкие случаи, когда в организме человека находится большое число рецепторов, которые воспринимают COVID-19. Из-за этого такие люди меньше защищены от вируса и его тяжелых последствий, говорится в эфире телеканала «Россия 1».

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что новый подъем заболеваемости COVID-19 в России может произойти из-за непривитых от болезни граждан.

До этого ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев предупредил о риске новой волны коронавируса в регионах. О начале четвертой волны COVID-19 уже заявили в некоторых европейских странах. В ряде российских регионов тоже наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, но специалист не уверен, что это можно считать началом новой волны заболевания.

В России одобрены пять вакцин от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н». Последнюю из них Минздрав России зарегистрировал 26 августа.

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