Сергей Минаев объяснил фейковое фото с Пелевиным

Затем в соцсетях появилась обложка нового номера журнала с портретом человека, похожего на этого знаменитого литератора. На обложке разместили фотографию актера Юрия Борисова , который был загримирован под Пелевина.

Ранее стало известно, что на обложке нового номера Esquire появилось изображение Пелевина с фразой: "Реален ли Пелевин?". 24 сентября сообщалось, что Пелевин якобы появился на публике впервые за 20 лет. Снимки были опубликованы в Telegram-каналах. На кадрах человек, похожий на писателя, раздает поклонникам автографы в подвале, рядом с ним можно заметить новую книгу писателя — "TRANSHUMANISM INC.". Позже в издании "Эксмо", которое многие годы публикует произведения Пелевина, заявили, что "ничего про это не знают", а впервые услышали об инциденте из новостей.