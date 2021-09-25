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Стала известна стоимость лечения «пермского стрелка»

Ювелина Бернст
14 минут назад

Telegram-канал Shot выяснил, в какую сумму обходится содержание в больнице 18-летнего Тимура Бекмансурова, расстрелявшего людей в пермском университете.

По данным Telegram-канала, только за 24 сентября на его лечение было потрачено «почти два миллиона рублей».

Также сообщается, что Бекмансуров находится в сознании, но пока не может говорить из-за трубки во рту. Медики допустят к нему следователей только через несколько дней.

Пермский стрелок Бекмансуров пришел в себя

По словам врачей, его состояние стабильно, однако не исключено появление осложнений. Ранее Бекмансурову ампутировали ногу. Накануне «стрелок» заявил, что у него амнезия.

У его палаты дежурит охрана во избежание попыток самосуда со стороны граждан.

20 сентября первокурсник Тимур Бекмансуров открыл стрельбу из ружья по людям на территории ПГНИУ. Во время нападения на его странице в соцсети появилось обращение, где «стрелок» рассказывал, как готовился к преступлению. В результате погибли шесть человек. Среди них — студенты университета, выпускница и известный врач. Пострадали еще почти 50 человек. Пять из них в тяжелом состоянии, еще два в состоянии средней степени тяжести.

Общество,Видео,Тимур Бекмансуров,
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