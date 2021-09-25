Telegram-канал Shot выяснил, в какую сумму обходится содержание в больнице 18-летнего Тимура Бекмансурова, расстрелявшего людей в пермском университете.

По данным Telegram-канала, только за 24 сентября на его лечение было потрачено «почти два миллиона рублей».

Также сообщается, что Бекмансуров находится в сознании, но пока не может говорить из-за трубки во рту. Медики допустят к нему следователей только через несколько дней.

По словам врачей, его состояние стабильно, однако не исключено появление осложнений. Ранее Бекмансурову ампутировали ногу. Накануне «стрелок» заявил, что у него амнезия.

У его палаты дежурит охрана во избежание попыток самосуда со стороны граждан.