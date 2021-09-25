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Соловьев призвал судить нарушителей решений Нюрнбергского трибунала

Ювелина Бернст
1 час назад

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал решение латвийского сема запретить ношение георгиевских ленточек в республике. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Соловьев призвал судить нарушителей решений Нюрнбергского трибунала
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пора создавать «Комитет по защите решений Нюрнбергского Трибунала» и в международных судах преследовать нарушителей», - считает Соловьев.

Так он отреагировал на сообщения о том, что комиссия сейма Латвии по правам человека и общественным делам большинством голосов поддержала принятие во втором чтении законопроекта, запрещающего использование георгиевских лент в рамках проведения публичных мероприятий в стране.

Напомним, что начиная с 1994 года, в латвийской столице Риге ежегодно 16 марта бывшие солдаты гитлеровских войск СС и латышские националисты проводят уличные шествия. Одно время этот день даже официально считался официальным государственным праздником Латвии.

Однако после резко негативной реакции со стороны России и стран Запада, 16 марта было исключено из списка государственных памятных дат. Тем не менее, это не мешает местным националистам ежегодно отмечать его шествиями в неофициальном порядке.

Общество,Владимир Соловьев,
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