Соловьев призвал судить нарушителей решений Нюрнбергского трибунала

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал решение латвийского сема запретить ношение георгиевских ленточек в республике. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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«Пора создавать «Комитет по защите решений Нюрнбергского Трибунала» и в международных судах преследовать нарушителей», - считает Соловьев.

Так он отреагировал на сообщения о том, что комиссия сейма Латвии по правам человека и общественным делам большинством голосов поддержала принятие во втором чтении законопроекта, запрещающего использование георгиевских лент в рамках проведения публичных мероприятий в стране.

Напомним, что начиная с 1994 года, в латвийской столице Риге ежегодно 16 марта бывшие солдаты гитлеровских войск СС и латышские националисты проводят уличные шествия. Одно время этот день даже официально считался официальным государственным праздником Латвии.