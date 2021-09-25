Соловьев призвал судить нарушителей решений Нюрнбергского трибунала

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал решение латвийского сема запретить ношение георгиевских ленточек в республике. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Пора создавать «Комитет по защите решений Нюрнбергского Трибунала» и в международных судах преследовать нарушителей», - считает Соловьев.
Так он отреагировал на сообщения о том, что комиссия сейма Латвии по правам человека и общественным делам большинством голосов поддержала принятие во втором чтении законопроекта, запрещающего использование георгиевских лент в рамках проведения публичных мероприятий в стране.
Напомним, что начиная с 1994 года, в латвийской столице Риге ежегодно 16 марта бывшие солдаты гитлеровских войск СС и латышские националисты проводят уличные шествия. Одно время этот день даже официально считался официальным государственным праздником Латвии.
Однако после резко негативной реакции со стороны России и стран Запада, 16 марта было исключено из списка государственных памятных дат. Тем не менее, это не мешает местным националистам ежегодно отмечать его шествиями в неофициальном порядке.