В интернете появилось письмо блогера Юрия Хованского, который находится под арестом по обвинению в оправдании терроризма. Письмо с просьбой о помощи опубликовал Telegram-канал «Хованский не террорист», который освещает суд над блогером.
Имя того, кому адресовано письмо, скрыто. В тексте предположительно самим Хованским написано, что он «спел дурацкую песню» в 2012 году, когда статьи 205.2 и 2 не существовало в том виде, в котором ее вменяют блогеру.
«Это прекрасно известно и судам, и следствию, но никто не собирается меня выпускать. Меня держат по абсолютному беспределу, и я не могу с этим ничего поделать, как и мои адвокаты. Я не знаю, что делать, мои счета заморожены, деньги кончились, как и надежда на справедливость. Пожалуйста, помогите мне, они уничтожают мою жизнь!», - написано в сообщении.
Автор письма также убежден, что ни СМИ, ни публичные люди ему не помогут.
Хованский был арестован в июне в Санкт-Петербурге. Блогера обвинили в оправдании терроризма из-за песни о теракте на Дубровке в 2002 году. Видео с соответствующей песней, спетой Хованским, были опубликованы неизвестным пользователем на YouTube в июле 2020 года. Других видео на канале нет. По уголовной статье в отношении блогера предусмотрен штраф до 1 миллиона рублей либо лишение свободы на срок до семи лет.