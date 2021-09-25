«Это прекрасно известно и судам, и следствию, но никто не собирается меня выпускать. Меня держат по абсолютному беспределу, и я не могу с этим ничего поделать, как и мои адвокаты. Я не знаю, что делать, мои счета заморожены, деньги кончились, как и надежда на справедливость. Пожалуйста, помогите мне, они уничтожают мою жизнь!», - написано в сообщении.