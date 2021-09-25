Скоро на пенсию: 7 советов как правильно питаться людям 50+

Главный терапевт Минздрава России профессор Оксана Драпкина назвала 7 правил питания для людей старше 50 лет, чтобы сохранить здоровье, пишет «Российская газета».

Строже следить за рационом. Правильное питание поможет предотвратить или отдалить развитие хронических заболеваний и увеличить продолжительность здоровой и активной жизни.

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Врач объяснила, что в этом возрасте замедляется метаболизм, увеличивается масса тела, угасает репродуктивная функция, повышается восприимчивость к инфекциям. Все это ведет к повышению риска развития «возрастных» заболеваний - атеросклероза и заболеваний сердца, сахарного диабета, злокачественных опухолей, болезни Альцгеймера и Паркинсона. Кроме того, ускоряется потеря костной и мышечной массы, что увеличивает риск переломов.

Меньше калорий. Так как скорость метаболизма с возрастом снижается, то необходимо снижать и количество употребляемых калорий. Драпкина рекомендовала около 1600 ккал в день при неактивном образе жизни и 2000 ккал в день - в противном случае.

Уменьшить потребление ряда продуктов. Речь идет о натрие, сахаре, насыщенных жирах, алкоголе и кофе. В частности, натрий перегружает почки, вызывает отеки и повышение артериального давления. Для этого следует свести к минимуму употребление мясных и рыбных полуфабрикатов, чипсов, попкорна, консерв, соусов и сыров. Излишек насыщенных жиров может повысить риск развития атеросклероза. Они содержатся в жирном мясе, сале, жареных продуктах, маргарине и спредах, кондитерских изделиях, полуфабрикатах и фаст-фуде.

Забыть о жестких диетах. Они не принесут ничего, кроме тяжелых и, как правило, необратимых проблем со здоровьем, предупреждает специалист.

Добавить в рацион ряд продуктов. Увеличить потребление цельнозерновых злаков, овощей, бобовых, фруктов, орехов, семян, трав и специй, оливкового масла, рыбы, морепродуктов.

Чистая вода. Употребление 6-8 стаканов в день чистой, негазированной воды позволит усвоить питательные вещества и поддержать здоровье клеток.