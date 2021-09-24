Российский город ввел дистанционный режим для всех школ

Власти Саратовской области вводят новые ограничения в связи с повышением заболеваемости коронавирусом в регионе. Соответствующее постановление опубликовано на сайте областного правительства.

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С 27 сентября в Саратовской области вводится запрет на проведение концертов и зрелищных мероприятий вне учреждений культуры. До 10 октября будут закрыты детские игровые площадки и игровые центры в объектах торговли, запрещается работа фудкортов в ТЦ.

Правительство также предписало госорганизациям перевести беременных женщин на дистанционную работу до 10 октября. Та же мера рекомендована остальным работодателям.

С понедельника, 27 сентября, все школы Саратова переходят на дистанционное обучение. Школьникам предстоит учиться онлайн до 11 октября.

В Саратовской области за последние сутки зафиксировано 283 случая заболевания COVID-19, умерли 24 человека. За весь период пандемии в регионе заразились 86 678 человек, число летальных исходов составило 2 796.