Гендиректор «Медиа-1» стал лауреатом премии «Топ-менеджеры НПБК»

Генеральный директор «Медиа-1» Ян Кухальский стал обладателем премии «Топ-менеджеры Национальной Премии бизнес-коммуникаций» в категории «Медиа». Премия вручается за персональные достижения руководителям из сферы медиа, рекламы и бизнеса.
Ян Кухальский с 2019 года возглавляет российский независимый холдинг «Медиа-1», объединяющий активы: телеканалы «МУЗ-ТВ», «Ю», «Канал Disney», оператора наружной рекламы Gallery и группу компаний «Выбери Радио». В рамках руководящей должности он сфокусировался на создании полноценной управляющей компании, включающей в себя основные функциональные направления деятельности холдинга: финансы, стратегия, M&A, HR, PR, технологии. На сегодняшний момент «Медиа-1» активно развивается в направлении цифровой трансформации, а команда компании - одна из эффективных в медиа-рекламной индустрии.
Победителей премии определял профессиональный экспертный совет, в состав которого входят руководители Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) и ее профильных комитетов по всем направлениям медиа индустрии: креатив, медиа, out-of-home, радио, digital, региональное развитие, маркетинговые сервисы, исследования и аудит. Премия «Топ-менеджеры НПБК» с учреждена в 2019 году АКАР и Центром развития бизнес-коммуникаций.
Лауреатами «Премии ТОП-менеджеры НПБК» 2021 также стали: Комарова Мария, генеральный директор Gallery, Толстоган Алексей, генеральный директор «Национальный Рекламный Альянс» (НРА), Николаев Вячеслав, президент, председатель правления ПАО МТС, Плуготаренко Сергей, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и многие другие. Полный список на сайте Премии https://grandawards.ru/.