Гендиректор «Медиа-1» стал лауреатом премии «Топ-менеджеры НПБК»

Генеральный директор «Медиа-1» Ян Кухальский стал обладателем премии «Топ-менеджеры Национальной Премии бизнес-коммуникаций» в категории «Медиа». Премия вручается за персональные достижения руководителям из сферы медиа, рекламы и бизнеса.

Фото: Партнерский материал Партнерский материал

Ян Кухальский с 2019 года возглавляет российский независимый холдинг «Медиа-1», объединяющий активы: телеканалы «МУЗ-ТВ», «Ю», «Канал Disney», оператора наружной рекламы Gallery и группу компаний «Выбери Радио». В рамках руководящей должности он сфокусировался на создании полноценной управляющей компании, включающей в себя основные функциональные направления деятельности холдинга: финансы, стратегия, M&A, HR, PR, технологии. На сегодняшний момент «Медиа-1» активно развивается в направлении цифровой трансформации, а команда компании - одна из эффективных в медиа-рекламной индустрии.